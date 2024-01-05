Лоткин Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоткин Илья Михайлович

Лоткин Илья Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

05.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Лоткин Михаил Петрович

Мать: Лоткина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Кузнецова Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Лоткина Дарья Константиновна

Рождение ребёнка
27.03.1937

Дочь: Шишкина Александра Ильинична

Мать ребёнка: Лоткина Дарья Константиновна

Можаровка, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1940

Сын: Лоткин Геннадий Ильич

Мать ребёнка: Лоткина Дарья Константиновна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Власова Лидия Ильинична

Мать ребёнка: Лоткина Дарья Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоткина Дарья Константиновна

Смерть
05.01.1943
Чертково, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close