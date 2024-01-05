Лоткин Илья Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти05.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Кузнецова Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Лоткина Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
27.03.1937
Дочь: Шишкина Александра Ильинична
Мать ребёнка: Лоткина Дарья Константиновна
Можаровка, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Лоткина Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Власова Лидия Ильинична
Мать ребёнка: Лоткина Дарья Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1943
Чертково, Чертковский муниципальный район, Ростовская область