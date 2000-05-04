Селиванов Александр Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1914
Дата смерти04.05.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1951
Сын: Селиванов Николай Александрович
Мать ребёнка: Селиванова Евгения Яковлевна
Рождение ребёнка
23.01.1955
Сын: Селиванов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Селиванова Евгения Яковлевна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Селиванов Александр Александрович
Мать ребёнка: Селиванова Евгения Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиванов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Селиванова Евгения Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиванов Валентин Александрович
Мать ребёнка: Селиванова Евгения Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.2000