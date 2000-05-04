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Селиванов Александр Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1914

Дата смерти

04.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1951

Сын: Селиванов Николай Александрович

Мать ребёнка: Селиванова Евгения Яковлевна

Тыргетуй, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.01.1955

Сын: Селиванов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Селиванова Евгения Яковлевна

Тыргетуй, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1961

Сын: Селиванов Александр Александрович

Мать ребёнка: Селиванова Евгения Яковлевна

Тыргетуй, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиванов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Селиванова Евгения Яковлевна

Тыргетуй, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиванов Валентин Александрович

Мать ребёнка: Селиванова Евгения Яковлевна

Тыргетуй, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Евгения Яковлевна

Смерть
04.05.2000
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