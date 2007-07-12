Горбунов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1953
Дата смерти12.07.2007
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1953
Отец: Горбунов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.1982
Дочь: Корнилова Елена Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.07.2007