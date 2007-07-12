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Горбунов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1953

Дата смерти

12.07.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1953

Отец: Горбунов Иван

Мать: Горбунова Нина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.06.1982

Дочь: Корнилова Елена Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
12.07.2007

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