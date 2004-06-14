Смирнова (Романычева) Клавдия Андреевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1922
Дата смерти14.06.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1922
Рождение ребёнка
03.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Иван Андреевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.2004