Смирнова (Романычева) Клавдия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Романычева) Клавдия Андреевна

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Место рождения

Ольгино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.03.1922

Дата смерти

14.06.2004

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1922

Отец: Романычев Андрей Васильевич

Мать: Романычева Наталья Александровна

Ольгино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Иван Андреевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван Андреевич

Смерть
14.06.2004
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