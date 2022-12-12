Васильева (Герасимова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Герасимова) Мария Степановна

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Место рождения

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

03.08.1882 ст.

Дата смерти

02.07.1933

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1882 ст.

Отец: Герасимов Степан Афиногенов

Мать: не указана

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
14.01.1914 ст.

Муж: Васильев Николай Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1927

Сын: Васильев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Васильевич

Озертицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
02.07.1933
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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