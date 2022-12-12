Васильева (Герасимова) Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения03.08.1882 ст.
Дата смерти02.07.1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1882 ст.
Отец: Герасимов Степан Афиногенов
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1914 ст.
Рождение ребёнка
30.09.1927
Сын: Васильев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Васильевич
Озертицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
02.07.1933