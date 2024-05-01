Субботин Евстафий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Евстафий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Субботин Антоний Александрович

Мать: Субботина (Метелева) Анна Порфирьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Субботина) Аграфена Евстафьевна

Мать ребёнка: Субботина Мария

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Субботина Мария

Смерть
После 1923

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