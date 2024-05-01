Субботин Евстафий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Субботина) Аграфена Евстафьевна
Мать ребёнка: Субботина Мария
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Субботина Мария
Смерть
После 1923