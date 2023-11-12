Шрай Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шрай Александр Михайлович
Отец ребёнка: Шрай Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шрай Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шрай Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шрай Михаил Игнатьевич
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шрай Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шрай Константин Михайлович
Отец ребёнка: Шрай Михаил Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно