Шрай Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шрай Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шрай Александр Михайлович

Отец ребёнка: Шрай Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шрай Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Шрай Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шрай Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Шрай Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шрай Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Шрай Михаил Игнатьевич

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шрай Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Шрай Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шрай Константин Михайлович

Отец ребёнка: Шрай Михаил Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шрай Михаил Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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