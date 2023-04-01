Федякова Мария Евстигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова Мария Евстигнеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
23-23 февраля 1911г Евдокия Родители села Сокольского крестьянин Петр Прокопиев Федяков и законная его жена Мария Истигниева, оба православные Восприемники: сестра Петру девица Александра Приписка: вы... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федяков Петр Прокопиев

Смерть
Неизвестно
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