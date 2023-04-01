Федякова Мария Евстигнеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
23-23 февраля 1911г Евдокия Родители села Сокольского крестьянин Петр Прокопиев Федяков и законная его жена Мария Истигниева, оба православные Восприемники: сестра Петру девица Александра Приписка: вы... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно