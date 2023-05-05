Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти06.02.1810 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Семён Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Васильевич
Землево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Васильевич
Смерть
06.02.1810 ст.
Пирогово, Ростовский уезд, Ярославская губерния