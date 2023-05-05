Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

06.02.1810 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Семён Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Васильевич

Землево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Васильевич

Смерть
06.02.1810 ст.
Пирогово, Ростовский уезд, Ярославская губерния
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