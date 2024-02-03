Ждан Василий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1490
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1490
Отец: Баранов Афанасий Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1530
Сын: Ждан Яков Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1530
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1530
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ратман Георгий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
переведен из Боровска на поместье в Новгород, в Обонежскую пятину, в погост Лучаны, где получил 900 четвертей земли
Смерть
Неизвестно