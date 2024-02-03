Ждан Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖдан Василий Афанасьевич

Ждан Василий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1490

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1490

Отец: Баранов Афанасий Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1530

Сын: Ждан Яков Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1530

Сын: Ждан Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1530

Сын: Ждан Даниил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ратман Георгий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кандер Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ждан Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
переведен из Боровска на поместье в Новгород, в Обонежскую пятину, в погост Лучаны, где получил 900 четвертей земли
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close