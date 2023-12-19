Григорьева (Матвеева) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1951
Дочь: Прусакова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Григорьев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Григорьев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жебулева Тамара Павловна
Отец ребёнка: Григорьев Павел Григорьевич
Смерть
Неизвестно