Григорьева (Матвеева) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Матвеева) Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1951

Дочь: Прусакова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Григорьев Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Олег Павлович

Отец ребёнка: Григорьев Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жебулева Тамара Павловна

Отец ребёнка: Григорьев Павел Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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