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Земдиханов Рустем Шаукатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в д.Полевые Бикшики
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земдиханова Наиля Равиловна

Рождение ребёнка
12.04.2014

Дочь: Земдиханова Камилла Рустемовна

Мать ребёнка: Земдиханова Наиля Равиловна

Родилась в г.Москва
Рождение ребёнка
05.09.2015

Сын: Земдиханов Амир Рустемович

Мать ребёнка: Земдиханова Наиля Равиловна

Москва, город федерального значения Москва

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