Земдиханов Рустем Шаукатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в д.Полевые Бикшики
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.2014
Дочь: Земдиханова Камилла Рустемовна
Мать ребёнка: Земдиханова Наиля Равиловна
Родилась в г.Москва
Рождение ребёнка
05.09.2015
Сын: Земдиханов Амир Рустемович
Мать ребёнка: Земдиханова Наиля Равиловна
Москва, город федерального значения Москва