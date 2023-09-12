Колобков Аркадий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1944
Сын: Колобков Александр Аркадьевич
Мать ребёнка: Колобкова Евгения Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колобков Николай Аркадьевич
Мать ребёнка: Колобкова Евгения Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колобкова Томара Томара
Мать ребёнка: Колобкова Евгения Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колобкова Нина Акрадьевна
Мать ребёнка: Колобкова Евгения Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колобков Анатолий Аркадьевич
Мать ребёнка: Колобкова Евгения Фёдоровна
Смерть
Неизвестно