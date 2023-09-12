Колобков Аркадий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобков Аркадий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1944

Сын: Колобков Александр Аркадьевич

Мать ребёнка: Колобкова Евгения Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колобков Николай Аркадьевич

Мать ребёнка: Колобкова Евгения Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колобкова Томара Томара

Мать ребёнка: Колобкова Евгения Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колобкова Нина Акрадьевна

Мать ребёнка: Колобкова Евгения Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колобков Анатолий Аркадьевич

Мать ребёнка: Колобкова Евгения Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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