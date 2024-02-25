Русина Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русина Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1967

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1967

Отец: Липин Павел Наумович

Мать: Липина Раиса

Бракосочетание
23.08.1986

Муж: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
07.09.1987

Дочь: Батманова Русина Ольга Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2009

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