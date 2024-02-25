Русина Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1967
Дата смерти2009
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1967
Отец: Липин Павел Наумович
Мать: Липина Раиса
Бракосочетание
23.08.1986
Муж: скрыто настройками приватности
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
07.09.1987
Дочь: Батманова Русина Ольга Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2009