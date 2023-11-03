Хацько Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хацько Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1969

Сын: Хацько Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Хацько Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хацько Елена Николаевна

Отец ребёнка: Хацько Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хацько Александр Николаевич

Отец ребёнка: Хацько Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хацько Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Хацько Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хацько Николай Николаевич

Отец ребёнка: Хацько Николай Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хацько Николай Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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