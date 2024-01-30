Uutmann (Mihkelson) Leenu — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Uutmann (Mihkelson) Leenu

Место рождения

Oru mp, Kose khk

Дата рождения

04.03.1815

Дата смерти

01.11.1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Oru mp, Kose khk
Бракосочетание
1834

Муж: не указан

Бракосочетание
21.08.1838

Муж: Uutmann Hans

Рождение ребёнка
28.02.1839

Сын: Uutmann Hans

Отец ребёнка: Uutmann Hans

Рождение ребёнка
29.01.1841

Дочь: Uutmann Anno

Отец ребёнка: Uutmann Hans

Рождение ребёнка
22.08.1844

Дочь: Pääsuke Ann

Отец ребёнка: Uutmann Hans

Рождение ребёнка
07.07.1848

Дочь: Gutmann Marri

Отец ребёнка: Uutmann Hans

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Uutmann Liso

Отец ребёнка: Uutmann Hans

Смерть
01.11.1871
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