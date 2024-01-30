Uutmann (Mihkelson) Leenu
Место рожденияOru mp, Kose khk
Дата рождения04.03.1815
Дата смерти01.11.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Oru mp, Kose khk
Бракосочетание
1834
Муж: не указан
Бракосочетание
21.08.1838
Муж: Uutmann Hans
Рождение ребёнка
28.02.1839
Сын: Uutmann Hans
Отец ребёнка: Uutmann Hans
Рождение ребёнка
29.01.1841
Дочь: Uutmann Anno
Отец ребёнка: Uutmann Hans
Рождение ребёнка
22.08.1844
Дочь: Pääsuke Ann
Отец ребёнка: Uutmann Hans
Рождение ребёнка
07.07.1848
Дочь: Gutmann Marri
Отец ребёнка: Uutmann Hans
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Uutmann Liso
Отец ребёнка: Uutmann Hans
Смерть
01.11.1871