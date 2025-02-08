Фролова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Вячеслав Сергеевич
Рождение ребёнка
06.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Вячеслав Сергеевич