Фролова Валентина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Фролова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Вячеслав Сергеевич

Рождение ребёнка
10.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Вячеслав Сергеевич

Рождение ребёнка
06.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Вячеслав Сергеевич

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