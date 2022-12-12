Васильева Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.07.1898
Дата смерти20.11.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1922
Сын: Васильев Александр Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван Петрович
Рождение ребёнка
25.03.1926
Дочь: Братцева Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.1975