Васильева Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Мария Алексеевна

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Место рождения

Сады, Заручевская волость, Крестецкий уезд

Дата рождения

09.07.1898

Дата смерти

20.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Сады, Заручевская волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
15.09.1922

Сын: Васильев Александр Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1926

Дочь: Братцева Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иван Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Иван Петрович

Смерть
20.11.1975
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