Кузнецов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кузнецов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кузнецов Александр Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Осиповна
Смерть
Неизвестно