Кузнецов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Осиповна

Скоморошки, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Тихон Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Осиповна

Скоморошки, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Федор Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Осиповна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кузнецов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Осиповна

Скоморошки, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кузнецов Александр Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Осиповна

Скоморошки, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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