Frey Richard Adam
Место рожденияSwitzerland, Hagenbuch, Winterthur, Zurich
Дата рожденияОколо 1495
Дата смертиОколо 1545
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1495
Отец: Frey Baschi
Мать: Anna Margarethe
Switzerland, Hagenbuch, Winterthur, Zurich
Бракосочетание
1520
Жена: Estelle Helena
Рождение ребёнка
Около 1521
Сын: Frey Marti
Мать ребёнка: Estelle Helena
Switzerland, Knonau, Zurich
Смерть
Около 1545