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Frey Richard Adam

Место рождения

Switzerland, Hagenbuch, Winterthur, Zurich

Дата рождения

Около 1495

Дата смерти

Около 1545

Пол

Мужской

Отец

Около 1470 г.р.

Мать

Около 1470 г.р.

Жена

Около 1495 г.р.

Дети

Около 1521 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1495

Отец: Frey Baschi

Мать: Anna Margarethe

Switzerland, Hagenbuch, Winterthur, Zurich
Бракосочетание
1520

Жена: Estelle Helena

Рождение ребёнка
Около 1521

Сын: Frey Marti

Мать ребёнка: Estelle Helena

Switzerland, Knonau, Zurich
Смерть
Около 1545
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