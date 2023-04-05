Лесли Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1832
Дата смерти12.11.1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Лесли Иван Петрович
Мать ребёнка: Лесли Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Лесли Ольга Владимировна
Смоленская обл., хут. Дорогобуж
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Хмара-Барщевская Ольга Петровна
Мать ребёнка: Лесли Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Бегичева Нина Петровна
Мать ребёнка: Лесли Ольга Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
капитан-лейтенант
Смерть
12.11.1877
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьково