Лесли Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛесли Петр Иванович

Лесли Петр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1832

Дата смерти

12.11.1877

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Лесли Иван Петрович

Мать ребёнка: Лесли Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Лесли Владимир Петрович

Мать ребёнка: Лесли Ольга Владимировна

Смоленская обл., хут. Дорогобуж
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Хмара-Барщевская Ольга Петровна

Мать ребёнка: Лесли Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Бегичева Нина Петровна

Мать ребёнка: Лесли Ольга Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
капитан-лейтенант
Смерть
12.11.1877
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьково
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close