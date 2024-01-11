Кужакаева (Ишмухаметова) Магинур Мирхайдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кужакаева (Ишмухаметова) Магинур Мирхайдаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович

Мать: Ишмухаметова Гайнихаят Мухаммадгалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кужакаев Минибай Яганшаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кужакаев Минибай Яганшаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кужакаев Минибай Яганшаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кужакаев Буранбай Минибаевич

Отец ребёнка: Кужакаев Минибай Яганшаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кужакаев Минибай Яганшаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кужакаев Минибай Яганшаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кужакаев Минибай Яганшаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кужакаев Минибай Яганшаевич

Смерть
Неизвестно
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