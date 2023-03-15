Никитин Филипп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Филипп Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Никитин Иван Николаевич

Мать: Никитина Евдокия

Рождение ребёнка
10.10.1901

Сын: Никитин Николай Филиппович

Мать ребёнка: Никитина Матрена Митрофановна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Фекла Филипповна

Мать ребёнка: Никитина Матрена Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Матрена Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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