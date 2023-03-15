Никитин Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Никитин Иван Николаевич
Мать: Никитина Евдокия
Рождение ребёнка
10.10.1901
Сын: Никитин Николай Филиппович
Мать ребёнка: Никитина Матрена Митрофановна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Фекла Филипповна
Мать ребёнка: Никитина Матрена Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно