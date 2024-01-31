Ланин Сергей Петрович
Место рожденияМосква, в доме Московского купца Трифона Прохорова
Дата рождения28.07.1835
Дата смерти01.08.1861
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.07.1835
Москва, в доме Московского купца Трифона Прохорова
у живущего по найму квартиры Зарайского купеческого сына Петра Иванова Ланина и законной жены его Екатерины Павловой от первого брака
Крещение
06.08.1835
Москва, ц. свв. Космы и Дамиана в Кадашеве
Восприемники: Московской 2-й гильдии купец Алексей Федоров Бахрушин и Московского 3-й гильдии купца Николая Андреева Ланина жена Филисата Петрова
Смерть
01.08.1861
Причина смерти: от чахотки | В доме купца Лепешкина. Московский 3 гильдии купеческий сын Сергей Петров Ланин
Похороны
04.08.1861
Москва, Максимовская церковь что на Варварке