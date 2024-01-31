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Ланин Сергей Петрович

Место рождения

Москва, в доме Московского купца Трифона Прохорова

Дата рождения

28.07.1835

Дата смерти

01.08.1861

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

Между 1810 и 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1835

Отец: Ланин Пётр Иванович

Мать: Ланина Екатерина Парамоновна (Павлова)

Москва, в доме Московского купца Трифона Прохорова
у живущего по найму квартиры Зарайского купеческого сына Петра Иванова Ланина и законной жены его Екатерины Павловой от первого брака
Крещение
06.08.1835
Москва, ц. свв. Космы и Дамиана в Кадашеве
Восприемники: Московской 2-й гильдии купец Алексей Федоров Бахрушин и Московского 3-й гильдии купца Николая Андреева Ланина жена Филисата Петрова
Смерть
01.08.1861
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: от чахотки | В доме купца Лепешкина. Московский 3 гильдии купеческий сын Сергей Петров Ланин
Похороны
04.08.1861
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Максимовская церковь что на Варварке
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