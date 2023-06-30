Пронюк Розалия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1914 ст.
Дочь: Елена Владимировна
Отец ребёнка: Пронюк Владимир Григорьевич
Волковинцы, Хмельницька область
Отец - помощник начальника станции "Комаровцы" Ю.З.Ж.Д.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно