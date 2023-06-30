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Пронюк Розалия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1914 ст.

Дочь: Елена Владимировна

Отец ребёнка: Пронюк Владимир Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Отец - помощник начальника станции "Комаровцы" Ю.З.Ж.Д.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронюк Владимир Григорьевич

Смерть
Неизвестно