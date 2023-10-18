Мазуркевич Павел
Место рожденияc.Каменка, Боровский район, Кустанайская область
Дата рождения1912
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
c.Каменка, Боровский район, Кустанайская область
Рождение ребёнка
25.?.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мазуркевич Анастасия Романовна
Мурат Али, Букинский район, Ташкентской области
Рождение ребёнка
1940
Сын: Мазуркевич Александр
Мать ребёнка: Мазуркевич Анастасия Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980
Пскент, Ташкентская область