Мазуркевич Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазуркевич Павел

Место рождения

c.Каменка, Боровский район, Кустанайская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

c.Каменка, Боровский район, Кустанайская область
Рождение ребёнка
25.?.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазуркевич Анастасия Романовна

Мурат Али, Букинский район, Ташкентской области
Рождение ребёнка
1940

Сын: Мазуркевич Александр

Мать ребёнка: Мазуркевич Анастасия Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазуркевич Анастасия Романовна

Смерть
1980
Пскент, Ташкентская область
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