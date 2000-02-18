Маслов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.?
Дата смерти18.02.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.02.2000