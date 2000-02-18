Маслов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.?

Дата смерти

18.02.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.02.2000
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