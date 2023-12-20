Виноградова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Виноградов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Виноградов Андрей Тимофеевич
Корякино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Виноградова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Виноградов Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Виноградов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Виноградов Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Виноградов Ал----ей Андреевич
Отец ребёнка: Виноградов Андрей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно