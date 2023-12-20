Виноградова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Виноградов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Виноградов Андрей Тимофеевич

Корякино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Виноградова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Виноградов Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Виноградов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Виноградов Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Виноградов Ал----ей Андреевич

Отец ребёнка: Виноградов Андрей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Андрей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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