Наймушина Мартемьяна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиПосле 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Ксения Епифанова
Отец ребёнка: Наймушин Епифан Сильверстов
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Наймушин Григорий Епифанов
Отец ребёнка: Наймушин Епифан Сильверстов
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Наймушин Василий Епифанов
Отец ребёнка: Наймушин Епифан Сильверстов
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Наймушин Спиридон Епифанов
Отец ребёнка: Наймушин Епифан Сильверстов
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821