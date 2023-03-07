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Наймушина Мартемьяна Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После 1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Ксения Епифанова

Отец ребёнка: Наймушин Епифан Сильверстов

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Наймушин Григорий Епифанов

Отец ребёнка: Наймушин Епифан Сильверстов

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Наймушин Василий Епифанов

Отец ребёнка: Наймушин Епифан Сильверстов

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Наймушин Спиридон Епифанов

Отец ребёнка: Наймушин Епифан Сильверстов

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Епифан Сильверстов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821
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