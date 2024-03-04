Катенева -- Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катенева -- Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1830

Дочь: Катенева Варвара Емовна

Отец ребёнка: Катенев Емов

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катенев Емов

Смерть
Неизвестно
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