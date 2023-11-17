Меньшиков Панфил Иудович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1844
Дата смерти10.03.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1844
Рождение ребёнка
01.08.1877
Сын: Меньшиков Василий Панфилович
Мать ребёнка: Меньшикова Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
08.10.1881
Сын: Меньшиков Филипп Панфилович
Мать ребёнка: Меньшикова Пелагея Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1903