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Меньшиков Панфил Иудович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1844

Дата смерти

10.03.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1844

Отец: Меньшиков Иуда Макарович

Мать: Меньшикова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.08.1877

Сын: Меньшиков Василий Панфилович

Мать ребёнка: Меньшикова Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
08.10.1881

Сын: Меньшиков Филипп Панфилович

Мать ребёнка: Меньшикова Пелагея Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Пелагея Павловна

Смерть
10.03.1903
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