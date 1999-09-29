Слонов Мухамедин Темирканович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слонов Мухамедин Темирканович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слонов Темиркан Дзыдзуевич

Мать: Слонова Хани Машевна

Рождение ребёнка
23.05.1967

Сын: Слонов Беслан Мухамединович

Мать ребёнка: Слонова Катя Алиевна

Рождение ребёнка
09.01.1970

Дочь: Слонова Замира Мухамединовна

Мать ребёнка: Слонова Катя Алиевна

Рождение ребёнка
04.12.1973

Сын: Слонов Казбек Мухамединович

Мать ребёнка: Слонова Катя Алиевна

Смерть
29.09.1999
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