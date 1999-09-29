Слонов Мухамедин Темирканович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.09.1999
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слонов Темиркан Дзыдзуевич
Мать: Слонова Хани Машевна
Рождение ребёнка
23.05.1967
Сын: Слонов Беслан Мухамединович
Мать ребёнка: Слонова Катя Алиевна
Рождение ребёнка
09.01.1970
Дочь: Слонова Замира Мухамединовна
Мать ребёнка: Слонова Катя Алиевна
Рождение ребёнка
04.12.1973
Сын: Слонов Казбек Мухамединович
Мать ребёнка: Слонова Катя Алиевна
Смерть
29.09.1999