Булкин Владимир
Место рожденияКалужская область, Малоярославльский район
Дата рождения03.07.1924
Дата смерти29.12.1994
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1924
Отец: Булкин Михаил
Мать: Булкина Анна
Калужская область, Малоярославльский район
Рождение ребёнка
22.07.1951
Сын: Булкин Михаил
Мать ребёнка: Булкина Валентина
Армянская ССР, город Ленинокан (Гюмри)
Рождение ребёнка
20.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булкина Валентина
Северо-Осетинская АССР
Рождение ребёнка
03.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булкина Валентина
Чечено-Ингушская АССР, Наурский р-н, станица Ищёрская
Смерть
29.12.1994
Ставропольского край, село Шпаковское
Причина смерти: Естественная смерть/старость