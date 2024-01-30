Булкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулкин Владимир

Булкин Владимир

avatar

Место рождения

Калужская область, Малоярославльский район

Дата рождения

03.07.1924

Дата смерти

29.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1924

Отец: Булкин Михаил

Мать: Булкина Анна

Калужская область, Малоярославльский район
Рождение ребёнка
22.07.1951

Сын: Булкин Михаил

Мать ребёнка: Булкина Валентина

Армянская ССР, город Ленинокан (Гюмри)
Рождение ребёнка
20.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булкина Валентина

Северо-Осетинская АССР
Рождение ребёнка
03.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булкина Валентина

Чечено-Ингушская АССР, Наурский р-н, станица Ищёрская
Смерть
29.12.1994
Ставропольского край, село Шпаковское
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close