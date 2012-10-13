Севостьянов Валентин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1939
Дата смерти13.10.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1962
Дочь: Манапова Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Севостьянова Клара Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1967
Сын: Севостьянов Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Севостьянова Клара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий. Звание- капитан. Служил г.Казань.
Место жительства
Неизвестно
Россия
Смерть
13.10.2012