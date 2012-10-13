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Севостьянов Валентин Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1939

Дата смерти

13.10.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1962

Дочь: Манапова Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Севостьянова Клара Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.1967

Сын: Севостьянов Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Севостьянова Клара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севостьянова Клара Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий. Звание- капитан. Служил г.Казань.
Место жительства
Неизвестно
Россия
Смерть
13.10.2012
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