Баранов Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Анатолий
Мать ребёнка: Баранова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Анна
Место жительства
Неизвестно
ул. Карачижская, 7
Смерть
Неизвестно