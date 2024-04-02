Баранов Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Анатолий

Мать ребёнка: Баранова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Анна

Место жительства
Неизвестно
ул. Карачижская, 7
Смерть
Неизвестно
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