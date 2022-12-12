Сударикова (Соколова) Анна Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1894
Нармочь, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.07.1898
Дочь: Сударикова Мария И Иосифовна
Отец ребёнка: Судариков Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1900
Дочь: Сударикова Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Судариков Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Судариков Гавриил Иосифович
Отец ребёнка: Судариков Иосиф Иванович
Смерть
Неизвестно