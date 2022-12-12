Сударикова (Соколова) Анна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударикова (Соколова) Анна Спиридоновна

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Место рождения

Жигалово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Жигалово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
09.11.1894

Муж: Судариков Иосиф Иванович

Нармочь, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.07.1898

Дочь: Сударикова Мария И Иосифовна

Отец ребёнка: Судариков Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1900

Дочь: Сударикова Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Судариков Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Судариков Гавриил Иосифович

Отец ребёнка: Судариков Иосиф Иванович

Смерть
Неизвестно
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