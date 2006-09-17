Грунин Николай Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1955
Дата смерти17.09.2006
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грунин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Грунина (Салогубова) Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1977
Мать ребёнка: Грунина (Салогубова) Татьяна Александровна
Смерть
17.09.2006