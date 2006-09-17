Грунин Николай Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грунин Николай Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1955

Дата смерти

17.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955

Отец: Грунин Борис Петрович

Мать: Грунина (Борзова) Клавдия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грунин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Грунина (Салогубова) Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грунина (Салогубова) Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грунина (Салогубова) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлицкая (Грунина) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Грунина (Салогубова) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
17.03.1977

Сын: Грунин Борис Николаевич

Мать ребёнка: Грунина (Салогубова) Татьяна Александровна

Смерть
17.09.2006

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