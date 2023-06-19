Сасоров Владимир Адрианович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1945
Дочь: Здравомыслова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Сасорова Валентина Петровна
Арктическая экспедиция
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-геофизик
Образование
Неизвестно
Высшее
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище