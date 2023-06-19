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Сасоров Владимир Адрианович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1915

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.05.1945

Дочь: Здравомыслова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Сасорова Валентина Петровна

Арктическая экспедиция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сасорова Валентина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-геофизик
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Высшее
Смерть
1985
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Введенское кладбище