Смирнова ПАВЛА НИКОЛАЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: НИКОЛАЙ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Смирнов ИВАН
Рождение ребёнка
12.12.1905
Дочь: Кузнецова АННА ИВАНОВНА
Отец ребёнка: Смирнов ИВАН
Рождение ребёнка
13.10.1913
Дочь: Смирнова АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
Отец ребёнка: Смирнов ИВАН
ПОЧИНОК
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Смирнова ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Отец ребёнка: Смирнов ИВАН
Рождение ребёнка
06.07.1924
Отец ребёнка: Смирнов ИВАН
ПОЧИНОК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Отец ребёнка: Смирнов ИВАН
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов ИВАН
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов ИВАН
Смерть
Неизвестно