Смирнова ПАВЛА НИКОЛАЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова ПАВЛА НИКОЛАЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: НИКОЛАЙ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Смирнов ИВАН ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Смирнов ИВАН

Рождение ребёнка
12.12.1905

Дочь: Кузнецова АННА ИВАНОВНА

Отец ребёнка: Смирнов ИВАН

Рождение ребёнка
13.10.1913

Дочь: Смирнова АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Отец ребёнка: Смирнов ИВАН

ПОЧИНОК
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Смирнова ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Отец ребёнка: Смирнов ИВАН

Рождение ребёнка
06.07.1924

Сын: Смирнов ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Смирнов ИВАН

ПОЧИНОК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Смирнов ИВАН

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Смирнов ИВАН

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов ИВАН

Смерть
Неизвестно