Москвитина Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвитина Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1927

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1947

Дочь: Леонова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Москвитин Иван Александрович

Гурульба, Иволгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвитин Константин

Отец ребёнка: Москвитин Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвитин Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Редько Сергей Иванович

Смерть
2020
Похороны
Неизвестно
Гурульба, Иволгинский муниципальный район, Республика Бурятия
кладбище с. Гурульба
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