Москвитина Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1927
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1947
Дочь: Леонова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Москвитин Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвитин Константин
Отец ребёнка: Москвитин Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2020
Похороны
Неизвестно
кладбище с. Гурульба