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Михайла Павлов

Место рождения

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

18.11.1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1796 ст.

Отец: Павел Никитин

Мать: Васса Михайлова

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Крещение
18.11.1796 ст.
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Восприемник - той же деревни кр-н Пётр Григорьев
Бракосочетание
10.11.1818 ст.

Жена: Ксения Иванова

Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.1820 ст.

Сын: Стефан Михайлов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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