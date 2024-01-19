Михайла Павлов
Место рождения
Дата рождения18.11.1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1796 ст.
Отец: Павел Никитин
Мать: Васса Михайлова
Крещение
18.11.1796 ст.
Восприемник - той же деревни кр-н Пётр Григорьев
Бракосочетание
10.11.1818 ст.
Жена: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
21.12.1820 ст.
Сын: Стефан Михайлов
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Смерть
Неизвестно