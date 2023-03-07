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Пислегина Дарья Федорова

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Место рождения

поч. Верхнего Поля, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1706 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Верхнего Поля, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Пислегин Сидор Акинфеев

Отец ребёнка: Пислегин Акинфей Анисимов

поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Пислегин Самсон Акинфеев

Отец ребёнка: Пислегин Акинфей Анисимов

поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Пислегин Логин Акинфеев

Отец ребёнка: Пислегин Акинфей Анисимов

поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пислегин Акинфей Анисимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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