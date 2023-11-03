Тонконогова (Малышева?) Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1859
Сын: Тонконогов Георгий Степанов
Отец ребёнка: Тонконогов Степан Александров
Рождение ребёнка
21.06.1872
Отец ребёнка: Тонконогов Степан Александров
Рождение ребёнка
11.01.1877
Дочь: Татьяна Степанова
Отец ребёнка: Тонконогов Степан Александров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопьева Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Тонконогов Степан Александров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тонконогов Денис Степанов
Отец ребёнка: Тонконогов Степан Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно