Тонконогова (Малышева?) Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонконогова (Малышева?) Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малышев Иван Васильев

Мать: Малышева Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
30.10.1859

Сын: Тонконогов Георгий Степанов

Отец ребёнка: Тонконогов Степан Александров

Рождение ребёнка
21.06.1872

Сын: Тонконогов Иван Степанов

Отец ребёнка: Тонконогов Степан Александров

Рождение ребёнка
11.01.1877

Дочь: Татьяна Степанова

Отец ребёнка: Тонконогов Степан Александров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопьева Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Тонконогов Степан Александров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тонконогов Денис Степанов

Отец ребёнка: Тонконогов Степан Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тонконогов Степан Александров

Смерть
Неизвестно
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