Ткачёв Поликарп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачев Матвей Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева (Ткачёва) Агафья
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачёв Матвей
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ткачёв Фома
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1913
Сын: Ткачёв Иван
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно