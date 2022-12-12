Смирнов Георгий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1899 ст.
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1919
Сын: Смирнов Иван Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Смирнова Просковья Маркеловна
Рождение ребёнка
20.01.1920
Дочь: Гурьянова Зинаида Егоровна
Мать ребёнка: Смирнова Просковья Маркеловна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Смирнова Просковья Маркеловна
Рождение ребёнка
19.09.1924
Дочь: Семенова Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Смирнова Просковья Маркеловна
Рождение ребёнка
30.03.1928
Мать ребёнка: Смирнова Просковья Маркеловна
Рождение ребёнка
28.12.1933
Дочь: Денисова Феоктиста Егоровна
Мать ребёнка: Смирнова Просковья Маркеловна
Бракосочетание
Неизвестно