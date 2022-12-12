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Смирнов Георгий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899 ст.

Отец: не указан

Мать: Смирнова Арина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Смирнов Иван Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: Смирнова Просковья Маркеловна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1920

Дочь: Гурьянова Зинаида Егоровна

Мать ребёнка: Смирнова Просковья Маркеловна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Сын: Смирнов Андрей Егорович

Мать ребёнка: Смирнова Просковья Маркеловна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1924

Дочь: Семенова Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Смирнова Просковья Маркеловна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1928

Сын: Смирнов Фёдор Егорович

Мать ребёнка: Смирнова Просковья Маркеловна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1933

Дочь: Денисова Феоктиста Егоровна

Мать ребёнка: Смирнова Просковья Маркеловна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Просковья Маркеловна

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