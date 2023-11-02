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Носков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1877 и 1879

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Жена

Около 1881 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1877 и 1879

Отец: Носков Осип

Мать: ?

Бракосочетание
30.01.1900

Жена: Носкова Екатерина

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.11.1901

Сын: Носков Михаил

Мать ребёнка: Носкова Екатерина

Новониколаевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.08.1904

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Носкова Екатерина

Новониколаевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.04.1906

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Носкова Екатерина

Новониколаевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.06.1908

Сын: Носков Тихон

Мать ребёнка: Носкова Екатерина

Новониколаевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.07.1910

Дочь: Иулиания

Мать ребёнка: Носкова Екатерина

Новониколаевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.08.1912

Сын: Носков Иоанн

Мать ребёнка: Носкова Екатерина

Новониколаевка, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.09.1914

Сын: Носков Сергий

Мать ребёнка: Носкова Екатерина

Новониколаевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
После 1917
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