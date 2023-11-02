Носков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1877 и 1879
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1877 и 1879
Отец: Носков Осип
Мать: ?
Бракосочетание
30.01.1900
Жена: Носкова Екатерина
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.11.1901
Сын: Носков Михаил
Мать ребёнка: Носкова Екатерина
Рождение ребёнка
24.08.1904
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Носкова Екатерина
Рождение ребёнка
01.04.1906
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Носкова Екатерина
Рождение ребёнка
14.06.1908
Сын: Носков Тихон
Мать ребёнка: Носкова Екатерина
Рождение ребёнка
15.07.1910
Дочь: Иулиания
Мать ребёнка: Носкова Екатерина
Рождение ребёнка
24.08.1912
Сын: Носков Иоанн
Мать ребёнка: Носкова Екатерина
Новониколаевка, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.09.1914
Сын: Носков Сергий
Мать ребёнка: Носкова Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
После 1917