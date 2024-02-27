Гудкова Матрёна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Гудков Григорий
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котков Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосолков Александр Иванович
Отец ребёнка: Мосолков Иван Андреянович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котков Сергей Сергеевич
Смерть
Неизвестно