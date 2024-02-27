Гудкова Матрёна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова Матрёна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Гудков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котков Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосолков Александр Иванович

Отец ребёнка: Мосолков Иван Андреянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосолков Иван Андреянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котков Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котков Сергей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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