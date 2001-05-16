Никонова Ирина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова Ирина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.01

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.01

Отец: не указан

Мать: Цуканова Тамара Андреевна

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