Поветкина Мелания Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поветкина Мелания Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Поветкин Леонтий Евфимович

Отец ребёнка: Поветкин Евфим Иванович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.04.1872

Сын: Поветкин Тит Евфимович

Отец ребёнка: Поветкин Евфим Иванович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поветкин Евфим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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