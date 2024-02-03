Круглов Емельян Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглов Емельян Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кондратий Емельянович Круглов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Место жительства
Неизвестно
село Высокое Сапожковского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно
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