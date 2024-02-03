Круглов Емельян Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кондратий Емельянович Круглов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Место жительства
Неизвестно
село Высокое Сапожковского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно